Розенко сообщил о гибели Кутового

При крушении вертолета Robinson-44 в Полтавской области погиб бывший министр

Тарас Кутовой. Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый погиб. Об этом в Facebook сообщил экс-вице-премьер Павел Розенко.

"Трагически погиб Тарас Кутовый", - написал Розенко.

Ранее СМИ сообщали, что при крушении вертолета Robinson-44 в Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Сообщается, что именно Кутовой был пилотом. Падение вертолета произошло в 16:00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

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Предварительно установлено, что произошло падение вертолета Robinson-44. Он следовал из Киева в Полтавскую область.

В тренде Подробности крушения вертолета в Полтавской области: погиб бывший министр Кутовой

Напомним, что, Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 г. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Напомним, 29 мая возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области).

Следователи изучали данные с бортового самописца. Рассматриваются несколько версий аварии – техническая неисправность, некачественное топливо и плохая подготовка полета. В бригаде, в которой служили погибшие, говорят, что вертолет незадолго до крушения прошел капремонт.

А в городе Чугуеве Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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