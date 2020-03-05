Розовые медведи и объятия Скалецкой: видео визита Зеленского в Новые Санжары

Президент хотел вручить часы в подарок и шутил, что не носит их

Президент Владимир Зеленский после инспектирования дороги в Полтавской области прибыл в Новые Санжары по случаю выписки из карантина эвакуированных украинцев из Китая.

"Я вам благодарен, что вы выдержали эти две недели. Хочу поблагодарить также журналистов, которые были с вами (военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов) – я знаю с ТРК "Украина"… Молодцы, всем желаем здоровья. Особенно хочу сказать спасибо всей группе, так сказать, быстрого реагирования, которые действительно очень быстро среагировали, отработали – начиная с перелета из Уханя в Украину", – сказал он и также поблагодарил Нацгвардию, которая там стояла на охране правопорядка, и МВД, местную власть Полтавской области.

Зеленский особенно выразил благодарность экс-министру здравоохранения Скалецкой и тепло поприветствовал ее в объятиях.

"Вы знаете, что было штучное блокирование (протесты в Санжарах, когда эвакуированных украинцев не хотели пропускать в местный санаторий. – Ред.). Там уже разберутся правоохранительные органы. Но я уверен, что здесь большинство местных жителей понимают, что к ним приехали их украинцы. В целом я рад, что именно здесь не было ни одного случая коронавируса", – подчеркнул глава государства. В тренде Внештатный советник Порошенко: что известно о новом министре финансов Игоре Уманском

Одного из украинцев, который был на обсервации в Новых Санжарах – Евгения – Зеленский поздравил с днем рождения. Президент в шутку сказал, что у него даже часов нет, чтоб вручить в качестве подарка. Однако его помощники нашли подарочные часы и вручили Евгению.

Также Зеленский при помощи главы МВД Арсена Авакова раздали детям подарки в виде мягких игрушек, футбольный мяч.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказывал, что ждет эвакуированных из Китая после обсервации. После 14 дней карантина уже точно известно, что ни один из них не заражен коронавирусом.

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