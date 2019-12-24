Рябошапка назначил дату запуска Офиса генерального прокурора

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Офис генерального прокурора, который сменит нынешнюю Генеральную прокуратуру, начнет работать со 2 января будущего года. Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал соответствующий приказ.

Отметим, что изначально ожидалось, что изменения вступят в силу с 1 января.

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"Приказываю. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", – говорится в приказе генпрокурора №351 от 23 декабря, обнародованном в газете "Голос Украины".

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство будет называться Офисом генпрокурора, а для назначения на должность генпрокурора обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура. Также законом среди прочего определяется, кто может увольнять генпрокурора (ранее для этого нужно было решение Верховной Рады). Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров.

Руслан Рябошапка ранее рассказывал, когда исчезнет военная прокуратура и что будет вместо нее. Новое подразделение прокуратуры будет заниматься, в том числе, и хищениями в оборонной сфере.

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