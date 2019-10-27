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Рябошапка рассказал, когда исчезнет военная прокуратура и что будет вместо нее

27 октября, 06:37

Новое подразделение ГПУ будет заниматься, в том числе, и хищениями в «Укроборонпроме»

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что, несмотря на принятый еще в сентябре закон о реформе Генпрокуратуры, военная прокуратура будет ликвидирована с начала следующего года.

Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

Он отметил, что новое подразделение ГПУ будет заниматься, в том числе, и хищениями в "Укроборонпроме".

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"Она ликвидирована в соответствии с законом. Сейчас продолжается переходный период и с нового года, когда заработает Офис генерального прокурора, там будет специализированная прокуратура, которая будет заниматься собственно уголовными производствами в сфере национальной безопасности и обороны – это преступления в сфере деятельности "Укроборонпрома", хищения в военной сфере", – сказал Рябошапка.

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Генпрокурор добавил, что расследование будет проводить Госбюро расследований, а определенные дела, возможно, будет вести СБУ. Однако процессуальное руководство будет осуществлять новый департамент ГПУ – военная специализированная прокуратура под руководством главного военного прокурора Виктора Чумака.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство будет называться Офисом генпрокурора, а для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

2 сентября генпрокурор уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора, а на его место позже назначил Виктора Чумака. Кроме того, до этого руководитель ГПУ отмечал, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Данная позиция вызвала бурную реакцию работников военной прокуратуры. Военные прокуроры жестко обратились к Рябошапке, считая неприемлемыми его слова о ликвидации этого подразделения ГПУ. Они рассказали, почему должна существовать военная прокуратура, особенно в военное время.

А тем временем в ГПУ громкое увольнение – из управления спецрасследований ушел Сергей Горбатюк, который занимался делами Майдана. Подробней смотрите в сюжете:

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