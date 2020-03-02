Рябошапка оценил вероятность своего увольнения на внеочередном заседании Рады

В среду, 4 марта, Верховная Рада проведет внеочередной заседание. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уверен, что он не лишится должности, даже если вопрос и вынесут на голосование. Об этом он сказал журналистам.

Он не исключил, что само голосование за его отставку может быть, но вряд ли оно будет успешным.

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"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится. Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", – сказал Рябошапка.

В последнее время ходит много разговоров о серьезных переменах в верхних эшелонах власти – от смены некоторых министров до увольнения премьера Гончарука. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

В то же время спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что никаких заявлений об отставке главы правительства Алексея Гончарука в Верховую Раду не поступало.

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