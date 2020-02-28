Рада проведет внеочередное заседание: так захотел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня встретился с руководством ведущих украинских медиахолдингов, потребовал провести внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.
Как сообщили на сайте парламента, оно состоится в 16:00 4 марта.
"Согласно распоряжению председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", – говорится на сайте парламента.
Причина и вопросы, вынесенные на рассмотрение внеочередного заседания, в сообщении не указываются.
Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что он якобы собирается назначить Сергея Тигипко премьер-министром или на какую-либо другую должность в Кабинете министров.
Также, как мы уже писали, ранее в этом месяце президент прибыл в Верховную Раду и принял участие в заседании фракции "Слуга народа" перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.
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