Рябошапка просит Раду снять неприкосновенность с Дубневича: нардеп ответил

Нардеп напомнил, что это уже пятое представление на снятие с него депутатской неприкосновенности

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка попросил Регламентный комитет Верховной Рады поддержать представление на депутата депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Сам же политик готов лишиться неприкосновенности, но намерен доказывать невиновность в суде.

На заседании комитета были продемонстрированы аудиоматериалы, которые якобы свидетельствуют о причастности Дубневича к хищению средств при проведении госзакупок.

"Данных достаточно, чтобы... расследовать и рассмотреть в суде", – сказал Рябошапка в ходе заседания Регламентного комитета, обращаясь к депутатам с просьбой поддержать представление.

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В свою очередь Ярослав Дубневич заявил журналистам, что не собирается никуда сбегать из страны.

"Вижу только политическую подоплеку. В тексте (представления) ничего не изменено... я преступлений не совершал. Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич сбежит – я сейчас на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику (директор НАБУ Артем Сытник – ред.) и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность – ред.). Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность. Я не вижу причин... никуда не сбегаю и не собираюсь", – отметил он.

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Депутат добавил, что это уже пятое представление на снятие с него депутатской неприкосновенности по этому эпизоду.

Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками, чем якобы причинил ущерб государству в размере 93 млн грн.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал о плодотворной работе его ведомства и отмечал, что с начала осени предъявлено около 20 подозрений экс-нардепам. Он отмечал слаженность правоохранительных органов в последнее время и это начало приносить серьезные результаты.

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