Рябошапка вернул в дела Майдана прежних прокуроров

Недавно Святошинский суд одобрил отвод прокуроров, при которых освободили экс-беркутовцев

/ Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка принял решение вернуть к расследованию преступлений на Майдане прежний состав прокуроров. Об этом сообщает в Facebook "Адвокатская совещательная группа".

Отметим, что 14 января Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана. Речь идет о Денисе Субботине, Александре Шевеленко и Марине Мазепиной.

В адвокатской группе сообщили, что 24 января Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на решение об отводе прокуроров, поскольку такое решение, согласно КПК, в принципе обжалованию не подлежит.

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"Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода "фейковым" прокурорам 14 января Святошинским районным судом, Генеральный прокурор 27 января своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", из Офиса генпрокурора уволили начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка и прокурора Алексея Донского, который вел дела Майдана. Кроме того, по процедуре сокращения уволили следователей по делам Майдана Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка из-за того, что они подали заявления о согласии на переаттестацию в произвольной форме, проигнорировав требования прокуратуры.

Позже стало известно, что на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, назначен Виктор Мысяк, а Донской стал его заместителем. Кроме того, в ОГП создан департамент по делам Майдана.

Что касается дела экс-беркутовцев, которых отпустили в Россию в рамках обмена пленными, то суд объявил перерыв в судебном рассмотрении до 17 марта. Отметим, что несмотря на освобождение бывших спецназовцев, они все равно должны участвовать в судебных заседаниях и уголовные производства по ним не отменяются.

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