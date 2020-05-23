Рядом с телом погибшего депутата Давиденко нашли пистолет

Расследованием смерти депутата Валерия Давиденко занялся Офис генпрокурора. По факту смерти нардепа начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство)УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"По предварительным данным, 23 мая 2020 в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", – говорится в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Осмотр места происшествия осуществляется с участием представителей столичной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что предварительная версия смерти депутата Давиденко – самоубийство.

"МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давиденко от огнестрельного ранения головы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Полиции Киева. Сейчас на месте происшествия лично находится глава ГУ НП в г.Киеве Андрей Крищенко. Предварительная версия – самоубийство. Все подробности позже", – написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, ранее в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко – тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе. Об этой трагедии в сети сообщил один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива, а позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В свою очередь, народный депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили, а версию с самоубийством отвергает.

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