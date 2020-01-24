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С инвесторами "зеленой" энергетики нужно искать компромисс – Арахамия

24 января, 23:19

Лидер фракции "Слуга народа" считает, что парламент прислушается к позиции представителей отрасли

Идея резко снизить тарифы в "зеленой" энергетике – очень плохой сигнал для инвесторов этой отрасли, считает лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. С представителями отрасли нужно искать компромисс, заявил политик в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"И поэтому мы ищем компромисс. Потому что если бы мы компромисса не искали, уже бы давно принято было бы решение", – заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В парламенте существует несколько законопроектов в отношении "зеленой" энергетики, сообщил Давид Арахамия.

"Что является основным посылом, что может быть компромиссом? Мы немного удлиняем период возврата инвестиций, но снижаем при этом тариф. В таком случае мы находим баланс, все-таки понимаем, что инвесторы прокредитовали отрасль, под этот тариф выстроено все бизнес-планирование, периоды возврата и так далее. И если мы с ними не найдем компромисс, это будет жесточайший удар по инвестиционной привлекательности страны", – заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия согласился с утверждением, что нужно не допустить ситуации, при которой инвесторы "зеленой" энергетики будут обращаться в суды с претензиями к изменениям, которые могут ударить по отрасли.

Напомним, что ранее Арахамия поддержал решение Зеленского относительно Гончарука.

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бизнес экономика зеленая энергетика Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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