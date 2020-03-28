С начала карантина государство вернуло домой 100 тысяч украинцев

Сейчас власти готовят решение, которое предусматривает обсервацию для людей, желающих вернуться в Украину

С начала карантина украинские власти вернули домой 100 тысяч граждан. Еще около 9 тысяч человек заявивших о желании вернуться домой, остаются за рубежом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По его словам, по поручению президента министерство готовит решение, которое предусматривает обсервацию для людей, желающих вернуться в Украину.

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"Те рейсы, которые начаты 27 марта и будут завершены после 00:00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией", – добавил Криклий.

Он поблагодарил за работу авиакомпании, железнодорожников и всех работников отрасли транспорта, благодаря кому украинцы вернулись домой.

Министр инфраструктуры напомнил, что МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас и подчеркнул, что с такими гражданами будет работать программа "Защита".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации.

А Минздрав предлагает "стучать" на нарушителей самоизоляции в Украине, которые недавно вернулись из-за границы.

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