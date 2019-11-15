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Не имеет полномочий говорить от имени Украины: у Зеленского прояснили ситуацию с Коломойским

15 ноября, 15:13

На днях бизнесмен отметился скандальными заявлениями по украинско-российскому противостоянию

/ Фото: Сегодня

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала скандальные высказывания бизнесмена Игоря Коломойского и развеяла миф о его влиянии на Владимира Зеленского. Об этом она написала в Facebook.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", – сказала она.

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Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Отметим, что бизнесмена давно связывают с Зеленским и даже бытует мнение, что он имеет влияние на президента Украины. На днях он даже отметился скандальными заявлениями по украинско-российскому противостоянию. В интервью американской газете The New York Time Коломойский заявил, что Украине пора налаживать отношения с Россией. Более того, он даже считает, что Киев должен взять у Москвы деньги – 100 миллиардов долларов – и это решит все проблемы между странами.

В то же время в Украине эксперты возмутились интервью Коломойского о возобновлении сотрудничества с Россией. А некоторые специалисты энергорынка даже ставят в один ряд с прозвучавшими заявлениями недавнее возобновление импорта света из России.

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Владимир Зеленский Игорь Коломойский Юлия Мендель

Источник: Сегодня

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