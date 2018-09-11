С Порошенко, Расмуссеном и Блэром: кто выступит на Форуме YЕS в Киеве

Сегодня, 18:08

В Ялтинской конференции примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов и экспертов из 28 стран мира

Форум YEC в Киеве. Фото: yes-ukraine.org
Форум YEC в Киеве. Фото: yes-ukraine.org

В Киеве с 13 по 15 сентября пройдет Форум YES – 15-я ежегодная Ялтинская европейская стратегия, организованный фондом Виктора Пинчука, на которой 14 числа выступит президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте Форума.

Так, первый день конференции начнется с обсуждения "комплексной картины" будущего и ее видение различными экспертами, после чего заседания Форума продолжатся обсуждением будущего демократии в эпоху дезинформации и вмешательства в выборы, будущего США и Европы, влияния новых торговых войн на будущее мировой экономики, а также будущего НАТО.

Отмечается, что участие в Ялтинской конференции примут более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира, среди которых будут и представители Украины.

Спикеры в первый пленарный день YES:

  • помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес;
  • бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;
  • экс-премьер-министр Франции (2014-2016) Мануэль Вальс;
  • директор по научно-исследовательской работе в Jigsaw Жасмин Грин;
  • вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис;
  • министр иностранных дел Украины Павел Климкин;
  • основатель и исполнительный директор Jigsaw Джаред Коэн;
  • изобретатель и футуролог Реймонд Курцвейл;
  • философ и писатель Бернар-Анри Леви;
  • экс-посол США в РФ (2012-2014), профессор Стэнфордского университета, старший научный сотрудник Гуверовского института Майкл Макфол;
  • бывший государственный секретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс;
  • основатель Rasmussen Global, экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс фог Расмуссен;
  • экс-премьер-министр Дании (2001-2009) Ларс Лекке Расмуссен;
  • профессор университета Чарльза В.Элиота Гарвардского университета Лоуренс Саммерс;
  • президент Института свободы и демократии Эрнандо де Сото;
  • старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Нил Фергюсон;
  • исполнительный директор General Atlantic Билл Форд;
  • президент Итальянского сообщества международных организаций (SIOI), специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по урегулированию приднестровского вопроса, экс-министр иностранных дел Италии (2008-2011) Франко Фраттини.

Напомним, в Киеве состоялась 14-я конференция "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Более 350 политиков, экономистов, философов и художников со всего мира собрались в Киеве, чтобы обсудить состояние экономики Украины, оценить ее успехи в проведении реформ. Читайте итоги Ялтинской конференции YES-2017 и как она прошла в прошлом году.

Также предлагаем узнать о самых громких цитатах Ялтинской европейской стратегии YES в 2017 году. Тогда Петр Порошенко говорил о скором возвращении в Ялту, а Кондолиза Райс посоветовала не ждать изоляции России.
Киев, Порошенко, блэр, расмуссен, yes, форум yes, Ялтинская европейская стратегия

Вы сейчас просматриваете новость "С Порошенко, Расмуссеном и Блэром: кто выступит на Форуме YЕS в Киеве". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: twitter.com/specrepukraine

Спецпредставитель США по Украине Волкер опять летит в Киев

Сегодня, 17:54

Среди всего прочего он выступит на "Ялтинской европейской стратегии"  

Политика

Мемориал в США, посвященный трагедии. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Порошенко о теракте 11 сентября в США: Украина тоже прочувствовала, что такое террор

Сегодня, 09:47

Глава государства напомнил о российских террористах на востоке страны и объяснил, как бороться с террором
Загрузка...

Политика

ВСУ достойно ответили боевикам. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Пытались прорвать фронт на Донбассе": Порошенко рассказал, как удалось сорвать планы Путина

9 Сентября, 08:21

Москва в День Независимости Украины хотела испортить праздник, но удалось перехватить данный с российских спутников, отметил президент

Евросоюз

Флоран Парментье: "В отличие от Олланда Макрон хотел представить себя как своего рода супермен". Фото: SciencesPo

"Мы не можем сравнивать вес США и России": интервью с французским экспертом

Сегодня, 10:05

"Может, корень проблемы не в том, что у Франции есть бизнес-связи с Россией, а в том, что в Киеве не так много французских бизнесменов?"
Загрузка...