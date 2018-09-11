С Порошенко, Расмуссеном и Блэром: кто выступит на Форуме YЕS в Киеве

В Ялтинской конференции примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов и экспертов из 28 стран мира

В Киеве с 13 по 15 сентября пройдет Форум YES – 15-я ежегодная Ялтинская европейская стратегия, организованный фондом Виктора Пинчука, на которой 14 числа выступит президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте Форума.

Так, первый день конференции начнется с обсуждения "комплексной картины" будущего и ее видение различными экспертами, после чего заседания Форума продолжатся обсуждением будущего демократии в эпоху дезинформации и вмешательства в выборы, будущего США и Европы, влияния новых торговых войн на будущее мировой экономики, а также будущего НАТО.

Отмечается, что участие в Ялтинской конференции примут более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира, среди которых будут и представители Украины.

Спикеры в первый пленарный день YES:

помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес;

бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

экс-премьер-министр Франции (2014-2016) Мануэль Вальс;

директор по научно-исследовательской работе в Jigsaw Жасмин Грин;

вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис;

министр иностранных дел Украины Павел Климкин;

основатель и исполнительный директор Jigsaw Джаред Коэн;

изобретатель и футуролог Реймонд Курцвейл;

философ и писатель Бернар-Анри Леви;

экс-посол США в РФ (2012-2014), профессор Стэнфордского университета, старший научный сотрудник Гуверовского института Майкл Макфол;

бывший государственный секретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс;

основатель Rasmussen Global, экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс фог Расмуссен;

экс-премьер-министр Дании (2001-2009) Ларс Лекке Расмуссен;

профессор университета Чарльза В.Элиота Гарвардского университета Лоуренс Саммерс;

президент Института свободы и демократии Эрнандо де Сото;

старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Нил Фергюсон;

исполнительный директор General Atlantic Билл Форд;

президент Итальянского сообщества международных организаций (SIOI), специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по урегулированию приднестровского вопроса, экс-министр иностранных дел Италии (2008-2011) Франко Фраттини.

Напомним, в Киеве состоялась 14-я конференция "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Более 350 политиков, экономистов, философов и художников со всего мира собрались в Киеве, чтобы обсудить состояние экономики Украины, оценить ее успехи в проведении реформ. Читайте итоги Ялтинской конференции YES-2017 и как она прошла в прошлом году.

Также предлагаем узнать о самых громких цитатах Ялтинской европейской стратегии YES в 2017 году. Тогда Петр Порошенко говорил о скором возвращении в Ялту, а Кондолиза Райс посоветовала не ждать изоляции России.