Саакашвили объяснил, почему Украина не должна была подписывать Минские соглашения

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что Киев не должен был подписывать Минские соглашения в 2015 году, поскольку сейчас Россия использует их против Украины. Об этом он сказал в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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Он считает, что Украина не должна была подписывать Минские соглашения с Россией, и привел в пример военное противостояние Грузии с РФ в 2008 году, когда он не пошел на поводу у Москвы и не подписал никаких договоренностей, кроме как о выводе российских войск (которую РФ не выполнила).

"В тот момент, когда Россия напала на Грузию, мы были в 100 раз слабее. Но первое, что я сказал, что мы никогда не сдадимся. До этого мы вели всякие переговоры, пытались с ними связаться. Но когда они уже зашли танками, у нас другого выхода не было. Мы взяли в руки оружие и пошли сопротивляться. Как только они приняли какие-то юридические шаги, мы сразу прервали дипломатические отношения с Россией", – сказал Саакашвили.

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По его словам, Кремль предупреждал не разрывать дипломатические отношения, или для Грузии будет только хуже.

"Мы сказали: ребята наполовину беременными мы не будем. Вы зашли, вы нас атакуете, мы прерываем любые отношения с Россией, как с государством-агрессором. При всем том, что до сегодня Грузия и Россия не смогли восстановить никаких отношений, потому что народ Грузии этого не хочет. Мы это заложили в самом начале. Никогда после этой войны у меня не было переговоров и разговоров с Владимиром Путиным, как и ни с кем из российских лидеров. Не потому, что мы против диалогов, просто есть вещи, которые нельзя прощать. Эти люди в моих глазах преступники и враги. С врагами и преступниками разговаривать должен международный суд или внутренний суд, но нам с ними разговаривать не о чем … Я горжусь, что мы не взяли ни одного обязательства на себя… У нас нет Минских договоренностей, и слава Богу", – подчеркнул политик.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский оказался заложником этих соглашений, которые были подписаны предыдущим президентом "под дулом пистолета", и ему сложно их выполнять, поэтому не стоит называть его шаги в урегулировании конфликта капитуляцией.

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Отметим, что после прихода к власти Владимира Зеленского Москва начала активно продвигать вариант выполнения "Минска" в той очередности, как записаны пункты в документе. Например, хочет выборов в ОРДЛО еще до вывода своих войск и деоккупации Донбасса. Также настаивает на внесении изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса. Однако недавно вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтерации временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения нужно модернизировать.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее уже реагировал на планы Киева изменить "Минск" и назвал свои условия по Донбассу. Он отметил, что его насторожили слова украинской стороны по Минским соглашениям. Подробней на видео:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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