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Зеленский назвал пять главных факторов для развития Украины

12 декабря, 14:58

Глава государства видит Украину самой динамично развивающейся страной мира

/ Фото: president.gov.ua

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что развитию Украины мешает российская агрессия, а теперь озвучил пять составляющих "формулы будущего для Украины".

Об этом он написал в своей колонке на "НВ".

По его словам, Украина пока не может претендовать на лидерство в мире, например, в военной мощи, промышленном потенциале и т.д., но точно может стать самой динамично развивающейся страной мира.

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"Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе", – считает Зеленский.

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Глава государства назвал пять главных составляющих "формулы будущего для Украины".

  • Первая – мир. "Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", – говорит он.
  • Второй фактор – эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех. Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.
  • Третий фактор — инвестиции. Понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса.
  • Четвертый — качественно иная инфраструктура. Президент говорит, что это не только дороги (хотя они в первую очередь), это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине: инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная.
  • Пятый фактор – народовластие. "Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента", – подытожил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре Зеленский утвердил цели для устойчивого развития Украины до 2030 года. Глава государства поручил обеспечить национальные интересы в развитии экономики и рост уровня жизни.

Смотрите также выступление Зеленского на "нормандском саммите" в Париже:

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Владимир Зеленский развитие Украины

Источник: Сегодня

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