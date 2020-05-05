Саакашвили заявил, что Зеленский в ближайшее время объявит о его назначении

Политик сказал, что встретил сопротивление в Раде по его назначению

Ранее экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили предлагали должность вице-премьера, а теперь заговорили о якобы новом его назначении. Политик заявил, что об этом президент Владимир Зеленский в ближайшие дни сам объявит. Об этом он сказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

На вопрос ведущего, какую роль ему в Украине отведет президент в ближайшее время, он ответил: "Я думаю, что президент сам в ближайшие дни об этом объявит".

"Я действительно имел консультации с ним и администрацией президента, с различными подразделениями, так же, как с различными парламентскими лидерами … Я хотел бы помочь, но я не ищу никаких должностей. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит … День-два, не знаю, когда он это решит – это его решение. Что-то конкретное объявит", – сказал Саакашвили.

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Политик отметил, что когда его представили в парламент на должность вице-премьера, было жесткое сопротивление его назначению от некоторых политических сил.

Как сообщали новости "Сегодня", последние пару недель ходили разговоры о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Он даже готовился выступить в парламенте, встречался с политическими силами и отдельными депутатами, но его назначения так и не случилось. Одной из причин называли отсутствие голосов в парламенте. На днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Зеленский готовит Саакашвили новую должность, для назначения на которую не нужно одобрения Верховной Рады.

Ранее в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Саакашвили рассказывал, как собирается работать с Международным валютным фондом и привлечь в Украину вдвое больше денег – 8 миллиардов долларов, а также на каких условиях готов мириться с Россией и многое другое. Смотрите его выступление:

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