Зеленский готовит Саакашвили новую должность – Арахамия

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Но теперь появился некий "другой формат" его будущей работы и будет предложена новая должность. Об этом сообщил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, голосов в Раде за назначение Саакашвили вице-премьером хватает, но неожиданно ситуация поменялась.

"Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом. И они нашли другой формат, в котором они будут работать... Новая должность, об этом будет сообщено. У нас есть голоса. Если Саакашвили вместе с президентом сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером... сейчас хватает голосов для того, чтобы это решение принять. Но, по моей информации, будет другое решение. И президент уже отработал его с Михеилом", – сказал Арахамия.

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Говоря о том, почему не сложилось с должностью вице-премьера, политик отметил, что пока шли консультации между депутатами по этому вопросу, появился другой формат, "который обеспечит успех этой программы, которую он (Саакашвили – Ред.) хочет выполнять по реформам".

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"Оказалось, что есть другой формат", – добавил глава фракции.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам. По словам кандидата в Кабмин, он уже встречался и с главой правительства Денисом Шмыгалем, а позже и с фракцией "Слуга народа". В то же время политолог Владимир Фесенко говорил, что есть "запасной план" по назначению Саакашвили.

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Недавно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Саакашвили рассказывал, как собирается работать с Международным валютным фондом и привлечь в Украину вдвое больше денег – 8 миллиардов долларов, а также на каких условиях готов мириться с Россией и многое другое. Смотрите его выступление:

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