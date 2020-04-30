Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости политики

Зеленский готовит Саакашвили новую должность – Арахамия

30 апреля, 16:23

Сергей Мартынец

Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Но теперь появился некий "другой формат" его будущей работы и будет предложена новая должность. Об этом сообщил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, голосов в Раде за назначение Саакашвили вице-премьером хватает, но неожиданно ситуация поменялась.

"Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом. И они нашли другой формат, в котором они будут работать... Новая должность, об этом будет сообщено. У нас есть голоса. Если Саакашвили вместе с президентом сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером... сейчас хватает голосов для того, чтобы это решение принять. Но, по моей информации, будет другое решение. И президент уже отработал его с Михеилом", – сказал Арахамия.

Реклама

Читайте также: Саакашвили заявил, что готов быть "министром без портфеля"

Говоря о том, почему не сложилось с должностью вице-премьера, политик отметил, что пока шли консультации между депутатами по этому вопросу, появился другой формат, "который обеспечит успех этой программы, которую он (Саакашвили – Ред.) хочет выполнять по реформам".

В тренде
Депутаты собираются на новое заседание Рады: что рассмотрят

"Оказалось, что есть другой формат", – добавил глава фракции.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам. По словам кандидата в Кабмин, он уже встречался и с главой правительства Денисом Шмыгалем, а позже и с фракцией "Слуга народа". В то же время политолог Владимир Фесенко говорил, что есть "запасной план" по назначению Саакашвили.

Реклама

Недавно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Саакашвили рассказывал, как собирается работать с Международным валютным фондом и привлечь в Украину вдвое больше денег – 8 миллиардов долларов, а также на каких условиях готов мириться с Россией и многое другое. Смотрите его выступление:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский Давид Арахамия Михеил Саакашвили

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в Европу
Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в ЕвропуПолитика
Шмыгаль раскритиковал призывы
Шмыгаль раскритиковал призывы "досрочно" ослабить карантинПолитика
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертов
Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертовПолитика
Шмыгаля просят ускорить выход из карантина: премьер дал ответ
Шмыгаля просят ускорить выход из карантина: премьер дал ответУкраина
"Слуга народа" вылетел на Кипр и прогулял уже пять заседаний парламента – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...