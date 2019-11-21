Садовому вручили подозрение: видеообращение мэра Львова

В уголовном производстве речь идет о деньгах за землю от иностранного инвестора

Реклама

Мэру Львова Андрею Садовому прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Прокуроры Холодницкого (руководителя САП – ред.) вручили мне сообщение о подозрении", – заявил Садовой.

Он рассказал, что речь идет о том, что в 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора. От иностранной компании город получил 54 миллиона за землю в поле, где компания должна построить индустриальный парк.

"Они планируют построить во Львове три тысячи рабочих мест. С того времени, с 2016 года, прокуроры ездят, расследуют, а земля стоит", – подчеркнул мэр.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Госбюро расследований передало в Генпрокуратуру проект подозрения относительно пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко и проект представления на привлечение его к уголовной ответственности. В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что действительно в ГПУ эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями и в ближайшее время будет принято процессуальное решение. Читайте подробней, что инкриминируют Порошенко.

В тот же день лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Андрей Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату. Однако на следующий день, 19 ноября, суд отказался его арестовывать и отпустил под личное поручительство нардепов. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама