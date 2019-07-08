Саммит Украина-ЕС в Киеве: подпишут пять документов, и готовят "проукраинскую" декларацию

Посол Украины рассказал подробности, чего ожидать от визита руководства ЕС в Киев

Зеленский и Юнкер. Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

На сегодняшнем 21-м саммите Украина-ЕС в Киеве ожидается подписание пяти документов, а в итоговой декларации будут учтены 99% пожеланий украинской стороны. Об этом рассказал на брифинге постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"Во-первых, будет пять документов", – сказал он.

Точицкий объяснил, что документы будут касаться восстановления инфраструктуры в Приазовье, открытия специального офиса Евросоюза в Мариуполе для осуществления учений в сфере децентрализации и бизнес-проектов, программы технического сотрудничества. Также будет подписаны соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией.

"Речь идет о серьезной сумме. Помощь в адаптации нашего Соглашения об ассоциации", – сказал посол.

Также Точицкий рассказал, что готов проект итоговой декларации от имени президент Украины Владимира Зеленского, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президент Евросовета Дональда Туска, но окончательный текст документа может быть изменен.

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"Наверное, 99% пожеланий украинской стороны в документе были учтены. Речь идет и о территориальной целостности, речь идет и о санкциях по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации. Чрезвычайно важно, что на саммите будет вопрос помощи Приазовью, и это тот элемент, который очень важен для нас, который еще раз демонстрирует, что Европейский Союз был, есть и остается с Украиной", – подчеркнул дипломат и добавил, что не забудут и о расследовании по делу MH17.

Отметим, что для лидеров Европейского Союза 21-й саммит станет прощальным, а для Владимира Зеленского, наоборот, ознакомительным. После выборов в Европарламент, которые прошли еще в мае, и нескольких затяжных саммитов, в Брюсселе, наконец, определились с преемниками Юнкера на посту главы Еврокомиссии и Туска, главы Европейского совета. Поэтому в понедельник на саммите в Киеве они, скорее, сверят часы, подведут итоги выполнения Соглашения об ассоциации и передадут дела своим преемникам. Также ожидается, что Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики.

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