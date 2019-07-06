Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

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В понедельник 8 июля в Киеве пройдет 21-й саммит Украина-ЕС. Для лидеров Европейского союза он станет прощальным, а для Владимира Зеленского, наоборот, ознакомительным. После выборов в Европарламент, которые прошли еще в мае, и нескольких затяжных саммитов, в Брюсселе, наконец, определились с преемниками Жан-Клод Юнкера на посту главы Еврокомиссии и Дональда Туска, главы Европейского совета. Поэтому в понедельник на саммите в Киеве Юнкер и Туск, скорее, сверят часы, подведут итоги выполнения Соглашения об ассоциации и передадут дела своим преемникам. А вот новому украинскому Офису президента предстоит долгая и кропотливая работа по выполнению Ассоциации, особенно в части принятия евроинтеграционных законов. И времени на раскачку нет. По словам экспертов, на интеграцию Украины к 14-ти секторам общего рынка ЕС, что предусмотрено Соглашением об ассоциации, у нас осталось всего пять лет.

С декларацией, но без конкретики

На этот раз интриг и неприятных сюрпризов удалось избежать. 21-й саммит Украина-ЕС завершится с итоговой декларацией. Правда, в коммюнике Брюссель вряд ли признает перспективу членства Украины. По крайней мере, у вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе большие сомнения на этот счет.

"Я буду очень удивлена, если на этот раз нам удастся увидеть перспективу членства Украины. Единственное, думаю, в итоговой декларации будут фразы, повторяющие содержание предыдущих деклараций. Но какого-то прорыва я не жду", – сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью сайту "Сегодня".

Напомним, что в 2017 году саммит Украина-ЕС, второй раз в истории украинско-европейских саммитов, завершился без итоговой декларации. Камнем преткновения стал пункт о признании европейских стремлений Украины, который заблокировали Нидерланды, Франция и Германия. На прошлогоднем юбилейном саммите Украина-ЕС в Брюсселе коммюнике таки согласовали, а в пункте 3 записали: "Мы признали европейские стремления Украины и поздравили ее европейский выбор, как это указано в Соглашении об ассоциации".

Сохранит ли такой же пункт итоговая декларация 21-й саммита, пока непонятно. Ведь, к примеру, вспоминать о европейских стремлениях стран Восточного партнерства в итоговом заявлении юбилейной конференции Восточного партнерства в мае не стали. Однако, месяц назад "Радио Свобода" сообщало, что в согласованном послами стран-членов ЕС заявлении, которое еще 13 июня направили в Киев, Брюссель "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как это указано в Соглашении об ассоциации".

Правда, по информации источников сайта "Сегодня" в украинских дипкругах, в итоговом заявлении 21-го саммита не удалось избежать упоминания о результатах нидерландского референдума по Ассоциации с Украиной в 2016 году. Но удалось развести по разным пунктам признание Европейским союзом европейских стремлений Украины и упоминания об итогах референдума.

Не обойдется и без критики. Европейские партнеры напомнят Украине о необходимости вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение и навести порядок в антикоррупционных органах, обеспечив их полную независимость и эффективность работы.

В то же время, отдельным пунктом будет записано, что ЕС готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на саммите Кабмин и Еврокомиссия подпишут соглашение о финансировании программы "Поддержка ЕС для Востока Украины". Помимо этого, в понедельник Украина и ЕС подпишут еще четыре соглашения: "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине – вторая фаза", "Программа технического сотрудничества 2019", "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития – вторая фаза" и "Поддержка гражданского общества и культуры".

Макрофин: цель – выполнить условия

На саммиты всегда любят выносить истории успеха. Особенно на саммиты Украина-ЕС, ведь евроинтеграция – один из основных, если не сказать главный внешнеполитический приоритет Украины. Но не в случае с программой макрофинансовой помощи, выполнение которой застопорилось из-за досрочных парламентских выборов и де-факто неработающей Верховной Рады.

В ноябре 2017-го Украина потеряла последний третий транш предыдущего "макрофина" на 600 млн. Тогда мы не выполнили 4 из 22 условий, ключевыми из которых были отмена моратория на экспорт леса-кругляка и создание автоматической системы проверки электронных деклараций. Меморандум о новой программе макрофинансовой помощи Украина и ЕС подписали в сентябре прошлого года, а в декабре мы получили первый транш на 500 млн евро.

В итоговом заявлении 21-го саммита Украина-ЕС будет пункт о макрофинансовой помощи. Но неофициально "макрофин" подвязан под продолжение сотрудничества с МВФ и выполнение ряда условий. Для получения второго транша большая часть требований уже выполнена (детально об условиях в интервью сайту "Сегодня" рассказывал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис). И, по словам источников сайта "Сегодня", которые готовили повестку дня 21-го саммита, если после досрочных выборов новый созыв Верховной Рады быстро включится в работу, второй транш реально получить уже в сентябре.

Выполнение Ассоциации: куда движемся?

По результатам прошлого года наша домашняя работа по Соглашению об ассоциации была выполнена на 42%. По состоянию на первый квартал этого года, по словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, мы на отметке 32%. Это очень хороший показатель. Однако из-за де-факто неработающего парламента процесс принятия евроинтеграционных законов застопорился по целым секторам.

По словам экспертов, к примеру, в части зоны свободной торговли Соглашение об ассоциации предусматривает не только взаимную отмену торговых пошлин, но и перспективу интеграции Украины в 14 секторов общего европейского рынка.

"В самом тексте Соглашения на выполнение необходимых условий Украине отведено 8 лет для всех 14 секторов. Отсчет начался с 1 января 2016 года (когда Соглашение официально вступило в силу – Авт.). Таким образом, в течение каденции президента Зеленского и нового состава Верховной Рады Украина должна добиться интеграции к рынку ЕС во всех секторах. Впрочем, по положениям Соглашения, уже на сегодня Украина должна была выполнить необходимые условия в четырех секторах, но пока выполнила только в двух. И даже в этих двух секторах еще нет решений ЕС об открытии рынка", – сказал директор Европейской программы Международного фонда "Відродження" Дмитрий Шульга.

В то же время, в исследовании "Интеграция в рамках ассоциации: динамика выполнения Соглашения между Украиной и ЕС" эксперты отмечают, что главный секторальный приоритет в 2019 году – интеграция на рынке газа. В конце этого года истекает срок действия транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", который даст возможность завершить полную либерализацию украинского рынка.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что Евросоюз продолжил санкции против России еще на год.

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