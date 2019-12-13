Санкции ЕС против России: западный эксперт рассказал, кто думает об их отмене

Во Франции звучат дискуссии об отмене санкций, но нет политической воли, говорит Флоран Парментье

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Ввиду того, что Европа приняла консолидированное решение продлить экономические санкции против России за ее агрессию против Украины и невыполнение Минских договоренностей, давление на Москву будет продолжаться до решения вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом ассистент директора Института политических исследований Парижа SciencesPo Флоран Парментье рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Некоторые французские компании вынуждены платить миллиарды за любые транзакции в долларах. В США есть система, которая позволяет им наказывать любые компании, которые ведут расчеты в долларах. И это неприемлемо для Франции", – говорит политический эксперт.

Он также заметил, что взгляды Франции и США на ситуацию по Ирану расходятся кардинально.

"И, что мы видим, американцы что-то решают, а платят за это европейцы. Но с европейскими санкциями против России это не связано. Да, во Франции есть некоторые дискуссии об их отмене. Но они есть и в Италии, и в Венгрии, немецкое промышленное лобби на этом очень настаивает. Но я не вижу политической воли для отмены антироссийских санкций, пока конфликт в Украине не будет решен", – подытожил Флоран Парментье.

Ранее сообщалось, что французский эксперт заявил о российской политике Макрона: нельзя постоянно жить в условиях обороны .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Мы не можем допустить в Украине второй Боснии": интервью с французским экспертом".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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