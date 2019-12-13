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Евросоюз продлил санкции против России

13 декабря, 03:03

ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

/ Фото: Flickr

Лидеры государств и правительств стран – членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом сообщил спикер президента Европейского Совета Баренд Лейтс в микроблоге Twitter.

"Продление санкций в отношении России одобрено Европейским Советом", – сообщил Лейтс.

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Как говорится в официальном сообщении Европейского Совета в Twitter, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили вопрос санкций против России после саммита "Нормандской четверки", который состоялся 9 декабря. "ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Как сказано на сайте Евросовета в объяснении относительно примененных ограничительных мер из-за кризиса вокруг Украины, экономические санкции продолжались успешно на период каждых последующих шести месяцев начиная с 1 июля 2016 года.

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Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Напомним, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Европейский Совет в июне 2019 года продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2020-го года.

По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, пока нет реальных оснований отмены санкцийЕвропейского союза против России.

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ЕС санкции продление санкции против России

Источник: УНИАН

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