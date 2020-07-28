Санкции за оккупацию Крыма и давление на "Северный поток – 2": о чем Кулеба разговаривал с Чапутовичем

Польша поддерживает Украину в ее борьбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве и обсудил позицию Евросоюза в поддержку Украины и сохранения санкций против России за ее агрессию против нашей страны.

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Об этом сообщает пресс служба МИД Украины

"Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", – отметил Кулеба.

Польский министр заверил украинского коллегу, что полностью разделяет такой подход.

Дипломаты также обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

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Кулеба и Чапутович подчеркнули, что российский проект "Северный поток – 2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации.

Напомним, Кулеба пригласил Варшаву принять участие в платформе с деоккупации Крымского полуострова – так Польша может стать одним из лидеров платформы.

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