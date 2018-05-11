Савченко не хотят выпускать из СИЗО: суд рассмотрит продление ареста

Сегодня, 15:19

Срок содержания народного депутата под стражей истекает 20 мая, но не факт, что ее освободят

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко 14 мая. Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

В суде сообщили, что сегодня к ним поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко.

"Сообщаем, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. назначено на 14 мая 2018 в 13:00. Рассмотрение указанного ходатайства будет происходить в помещении Шевченковского районного суда города Киева", – говорится в сообщении.

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Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.

26 марта Савченко оспорила свой арест. Ее адвокат Виктор Чевгуз говорил, что Судья допустил процессуальные нарушения при вынесении решения по нардепу, однако спустя три дня Апелляционный суд не удовлетворил ходатайства защиты.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
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"Сегодня"

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