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Савченко пообещала бороться за смену политического "старья" в Раде

Сегодня, 03:06

Депутат добавила, что будет добиваться справедливости по своему делу

Фото: AFP

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи в Броварском суде в ночь на 16 апреля, заявила, что готова отстоять свою невиновность в судебном процессе, а также намерена бороться на смену политической системы на Украине и политического "старья" в Верховной Раде.

"Я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я – герой Украины. И для меня Украина – не пустое слово, я буду бороться за Украину до победного конца. Я остаюсь в зале (суда – ред.), несправедливо просидев год. В Украине, не в России – заметьте. Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде", - сказала она после того, как была освобождена из-под стражи в зале суда.

Савченко считает, что теперь суду "спешить некуда". "Поэтому, пожалуйста, начинаем по процессу, спокойно и до упора. Нужно шесть суток – я могу не спать шесть суток, в плену проверяли", – отметила она.

Говоря о политической ситуации на Украине, Савченко высказала мнение, что украинцы научились больше не верить обманывающим их политикам, научились думать и нашли путь, как "абсолютно мирным, эволюционным способом изменить эту политическую систему".

"И мы поможем всем тем, кто уже в этом процессе. Наша политическая сила "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" поможет заменить все те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду, и у нас это получится", - сказала она.

Как сообщалось, народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Ранее мы писали о том, что летом 2018 года по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

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Тег суд, дело, освобождение, Савченко, рубан

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Источник:

Интерфакс-Украина

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