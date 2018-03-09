Задержание и арест Владимира Рубана: все подробности

В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану, которого 8 марта задержали при пересечении КПВВ "Майорск". Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога.

15:30 Василий Грицак закончил брифинг, пообещав, что все доказательства, задокументированные в ходе спецоперации по разоблачению подготовки терактов, в которой участвовал Владимир Рубан, будут предоставлены после окончания следствия.

15:25 Грицак заверил, что у СБУ есть все доказательства, что из минометов, которые должен был привезти Рубан, должны были обстрелять центр Киева, где находятся мирные жители. Должно было быть много жертв.

15:20 Василий Грицак демонстрирует видео, на котором показано перемещение Рубана в автомобиле и микровавтобусе на подконтрольной боевикам территории и как боевики загружают оружие.

"Это скрытая видеосъемка, организованная нашими сотрудниками визуального наблюдения. Это лишь небольшая часть из тех видеодоказательств, которые мы можем опубликовать", – сообщил Грицак.

15:15 Изъятое во время задержание Рубана оружие, в том числе автоматы и мины, – производства Российской Федерации, сообщил на брифинге Василий Грицак.

15:10 Глава СБУ Василий Грицак: "Задржан Рубан Владимир Владимирович, который организовал незаконные перевозки с временно неконтролируемой Украине территории Донекой области на автомобиле "Мерседес Бенц спринтер" большой партии огнестрельного оружия, боеприпасов и других средств поражения.

Удалось предотвратить масштабные террористические акты в Украине, которые могли привести к человеческим жертвам. Хочу обозначить, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты".

15:00 Глава СБУ Василий Грицак собирает пресс-конференцию по теме задержания Владимира Рубана и подозрения о подготовке ним терактов и покушений на первых лиц государства.

Видео брифинга Василия Грицака смотрите ниже.

14.35 Тем временем президент Украины Петр Порошенко приказал главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку взять под личный контроль дело Владимира Рубана.

"Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела", – сказал глава государства на встрече с главой СБУ в пятницу в Киеве.

Он заверил, что будут получены "неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть".

14:20 Ходатайство защиты о содержании под стражей Владимира Рубана удовлетворили. Суд арестовал Рубана на 2 месяца без права внесения залога.

14:15. Суд вернулся из совещательной комнаты.

14:02 На суд пришла Надежда Савченко. Она поддерживает Рубана, стоит возле стеклянного "бокса", в которой находится Рубан и общается с журналистами.

"Мне кажется, если бы наши спецслужбы сотрудничали согласовано в стране, а не раздельно, то мы бы могли сделать намного больше пользы для Украины. Я искренне уважаю офицера Рубана за все, что он сделал в этой войне для украинцев и их освобождения. Не всем понять, какими могут быть сложными операции. Особенно глубинные операции. И ни журналистам, ни мировой общественности, ни украинской общественности, ни широкой общественности этого не понять. Есть люди, которые действительно рискуют жизнями. Есть люди, которые рискуют свободой, но еще раз говорю, что выражаю вам свое уважение, товарищ офицер. Все будет хорошо".

14.00 Рубан внесен базу сайта "Миротворец".

"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций", – отмечается в "карточке" Рубана на сайте.

13:50 Рубана под конвоем вернули в зал суда. В общении с журналистами от отметил, что вез мебель из Майорска в Бахмут.

13:25 После того, как суд удалился, журналисты пообщались с Рубаном. На вопрос действительно ли он хотел убить президента, Рубан пошутил: "Теперь я задумываюсь над этим". Журналисты переспросили над чем. Ответ: "Вы можете себе представить, что на весь мир такое заявлялют? Я не помню, чтобы кого-нибудь в Украине вот так вот обвиняли. У нас со службой, те, кто знают мои давние отношения, периодически – белая и черная полоса. Сегодня не белая полоса".

После этого на Рубана надели наручники и вывели из зала суда.

13:20 Защита в очередной раз попросила о домашнем аресте для Рубана на основании отсутствия прямых доказательств вины Рубана. Суд удалился в совещательную комнату.

3:15 Слово взял второй адвокат, который заявил, что автомобиль, в котором нашли оружие, уже фигурировал ранее в протоколах уголовного производства в ноябре. В этом автомобиле также находили оружие, но, по словам адвоката, дело до конца не было доведено. Адвокат в свою очередь не отрицает, что в автомобиле, где находился Рубан, могло быть оружие. Но нет доказательств, что это оружие принадлежит Рубану и что оружие было приобретено ним на на территории "ДНР".

13:08 Адвокат просит об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

13:01 Адвокат Рубана подчеркнул, что в подозрении, врученном Рубану, вызывают вопросы цели, поскольку у следствия нет документов, которыми бы подтверждалась подготовка терактов. А прокуроры опираются на рапорта офицеров и опросы неких свидетелей, к которым тоже много вопросов.

12:56 Сторона обвинения потребовала арестовать Рубана без права залога. Слово взял адвокат.

12: 51 Рубан ответил, что знает некоторых людей из списка, в подозрении.

"Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения. Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени "Кедр". Он имел боевое распоряжение и хотел его использовать с целью перехода, переезда на сторону "ДНР" и назад. Я выполнял роль водителя. Автомобиль, на котором я передвигался принадлежит старшему офицеру, который его приобрел в Донецкой области и распоряжался им. Я его получил только для переезда границы. У меня нет пропуска для перехода на неподконтрольную территорию. Однако раньше я занимался и продолжаю обменом пленных. Всего у меня переходов через линию фронта более 140. У меня есть опыт сложных операций и сложных переходов".

Он рассказал, что проходил через военный блок-пост у Мирного в Донецкой области.

"Я должен был перевезти товар на ту сторону и оттуда забрать мебель. Что я и сделал. Я подъехал в условленное время. Ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили".

12:48 Рубан отрицает все обвинения, которые озвучены в подозрении. Суд начал допрос.

12:23 От СБУ дело ведет следователь Александр Томусяк. Обвинение инкриминирует Рубану планирование дестабилизиации ситуации в Киеве. Ему инкриминируют покушения на Президента, министра МВД Арсена Авакова, секретаря РНБО Александра Турчинова и планирование захвата Верховной Рады.

12:11 Судья начал зачитывать текст подозрения, в котором перечисляется оружие, которое было найдено во время задерджания Рубана на КПВВ "Майорск" 8 марта.

12:02 Началось судебное заседание. Судья – Евгений Мартынов. Адвокат Рубана – Виталий Погосян.

Ранее в пятницу, 9 марта, Владимиру Рубану вручили подозрение. Издание "Страна" опубликовало текст.

В нем говорится, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

Согласно документу, у Рубана "не позднее 14 ноября 2017 года" возник умысел совершить в Киеве теракт с целью запугать население и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.

"С целью убийства Президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и работников правохранительных органов, убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения инфраструктуры в "правительственном квартале"; создания "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в государстве; создания международного имиджа Украины как страны, где фактически отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, задействованные в Антитеррористической операции, будут перемещены с восточных регионов Украины в Киев, что даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", продолжить военную оккупацию Украины, то есть с целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт и международное усложнение Рубан В.В. решил совершить террористический акт - применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный ущерб и приведут к тяжелым последствиям", – говорится в тексте сообщения о подозрении.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.

По версии следствия, Рубан подыскал минимум пятерых соучастников из числа радикально антиукраински настроенных граждан.

Как говорится в документе, Рубан в период с 14 по 23 ноября, пребывая в "ДНР", приобрел крупнокалиберный пулемет "Утес", крупнокалиберную винтовку калибра 12,7 мм и 260 патронов к ней, четыре миномета калибра 120 мм, два ручных противотанковых гранатомета и выстрелы к ним, шесть противопехотных мин, 20 гранат и другие боеприпасы.

23 ноября 2017 года Рубан привез это оружие в "серую зону" вблизи железнодорожной станции "Майорская", где передал его одному из соучастников. Тот отвез их в воиснкую часть в Хмельницком для временного хранения.

6-8 марта, находясь в "ДНР", Рубан получил еще целый арсенал оружия – девять автоматов Калашникова, два ручных пулемета, 46 минометных мин калибра 120 мм, шесть противопехотных мин, шесть мин калибра 87 мм для РПГ, два противотанковых гранатомета, 60 гранат, 28 гранат ВОГ-25, миномет калибра 62 мм и боеприпасы.

Их он пытался провезти через пункт пропуска "Майорское", но был задержан СБУ.

Утром 9 марта известно, что Шевченковский районный суд Киева получил ходатайство об избрании меры пресечения для Владимира Рубана. А сам Рубан находился в СИЗО в Мариуполе. Об этом сообщили представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области Александр Чернокожа.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте въезда и выезда на Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем Facebook.

"На КПВВ Майорск задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия!" – написал он.

При этом Тука признал, что официального подтверждения этой информации он не получил.