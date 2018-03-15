Савченко собираются задержать и арестовать: Луценко сделал заявление

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности народного депутата Надежду Савченко за подготовку к осуществлению теракта в Верховной Раде. Об этом она заявил во время выступления на заседании парламента.

По его словам, Савченко планировала атаковать Раду с применением мощного оружия, а также устроить "бойню" уже в самом сессионном зале.

"У нас есть неопровержимые тому доказательства и поэтому сегодня я как генеральный прокурор Украины внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко", – заявил Луценко.

Как рассказывал народный депутат Антон Геращенко, Савченко подозревают в подготовке государственного переворота. Он объяснил, что нардепа подозревают в соучастии и организации подготовки терактов в Украине в рамках дела Владимира Рубана..

Напомним, 8 марта стало известно, что на контрольном пункте въезда и выезда "Майорск" на Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Как оказалось, по информации силовиков, задержанный якобы планировал серию терактов, в частности взрывы в Киеве и убийство депутатов, чиновников, в том числе и руководства страны. В итоге 9 марта суд арестовал Владимира Рубана без права залога. Он получил два месяца содержания под стражей.