Савченко в суде выбирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Сегодня, 09:00

Прокуратура требует содержать нардепа под стражей


Шевченковский районный суд Киева 23 марта проводит заседание по "делу Савченко". Народному депутату Надежде Савченко избирают меру пресечения. 

Следствие при поддержке прокуратуры внесло ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Адвокат Савченко Виктор Чевгуз перед заседанием отметил, что защита нардепа не ожидает скорого решения суда.

22 марта Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест.

Через некоторое время Савченко задержали. После задержания она находилась в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. 

После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержанаСледователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности". 
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"Сегодня"

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