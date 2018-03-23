Савченко в суде выбирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Шевченковский районный суд Киева 23 марта проводит заседание по "делу Савченко". Народному депутату Надежде Савченко избирают меру пресечения.

Следствие при поддержке прокуратуры внесло ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат Савченко Виктор Чевгуз перед заседанием отметил, что защита нардепа не ожидает скорого решения суда.

22 марта Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест.

Через некоторое время Савченко задержали. После задержания она находилась в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.

После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".