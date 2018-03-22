Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности

Народному депутату уже объявлено о подозрении и теперь она в ожидании суда по избранию меры пресечения

Генеральный прокурор представил в Верховной Раде доказательства организации народным депутатом Надеждой Савченко терактов в Киеве, после чего ее разрешили арестовать и СБУ ее увезла, объявив подозрение.

Сегодня утром Регламентный комитет Рады дал добро на снятие неприкосновенности с нардепа. Комитет пришел к выводу, что представление Генеральной прокуратуры по Савченко является законным.

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Савченко просила помощи в организации атак офицеров 8-го полка спецназа. По его словам, в течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта.

"Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8-го полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лящ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти".

Кроме того он заявил, что Савченко вместе с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном через главаря "ДНР" получали оружие из России. Луценко отметил, что у ГПУ есть доказательства участия РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению теракта против высшего руководства Украины.

"В 2017 году, как установлено следствием, гражданин Рубан, а также народный депутат Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины. Для этого они планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр украинской столицы, где сосредоточены административные здания. Для получения оружия Рубан и Савченко в неустановленное время, но не позднее ноября 2017 года, достигли договоренности с главарем террористической организации так называемой "ДНР" Захарченко, который позже передавал оружие для этого террористического акта".

Также из доказательств ГПУ стало известно, что президентский кортеж планировали расстрелять из крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля и которая производится исключительно в т. н. "ДНР". Кроме того, атаки в Киеве злоумышленники готовили с помощью миномета. Также он не исключил психиатрическую экспертизу для Савченко.

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"На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже с Днепра и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше – депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают, – ответ очевиден".

В свою очередь сама Савченко объяснила свою "подготовку" к теракту. Она объяснила, почему нападение на парламент или Кабмин осуществлять бессмысленно.

"Конечно, та модель, которую я нарисовала, является абсурдной. Это дерево, в ВР, оно еще прочнее, имеет такую прошивку, что граната там ничего не сделает. Купол имеет металлическую конструкцию, максимум, что с него посыплется – это стекло. То есть, чтобы сказать, что это прям взорвет всю ВРУ или Кабмин, вы посмотрите на монолит этого исторического здания, чтобы его взорвать надо заносить тротил. Все это были шутки".

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Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Теперь и Савченко, и общественность и силовики в ожидании суда по избранию меры пресечения. Ходят разговоры, что суд может состояться уже сегодня. Сторона обвинения настаивает на ее аресте, а статья, по которой обвиняют Савченко, не предполагает залога вместе содержания под стражей.

Савченко подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Также сайт "Сегодня" публиковал видео доказательств ГПУ, как Савченко и Рубан готовили теракты в Киеве. На кадрах запечатлены встречи с офицерами ВСУ, пристрелка оружия на полигоне и переговоры относительно планов атаки на правительственный квартал в столице.