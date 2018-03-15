Савченко вышла с допроса в СБУ

Нардеп отметила, что спецслужба проводила опрос, а не допрос

Внефракционный народный депутат Надежды Савченко вышла с допроса в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

По словам политика, в СБУ проходил не допрос, как значилось в повестке, а опрос.

"Меня вызывали в качестве свидетеля на допрос к следователю Томосяку. Проводил мой опрос другой следователь, и не допрос в качестве свидетеля, а именно опрос", – заявила она.

Стоит отметить, что в здании спецслужбы депутат провела около трех часов.

На просьбу журналистов прокомментировать обвинения в госизмене и подготовке госпереворота, Савченко заявила, что это "хорошая статья".

При этом свое исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и и обороны она назвала незаконным.

Незаконным Савченко считает и представление на лишение ее депутатской неприкосновенности.