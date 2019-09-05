"Технологии позволят читать эмоции гостей": Савик Шустер запускает новый проект на канале "Украина"

Истина в конфликте. Политические оппоненты будут сидеть друг напротив друга. На шоу не будут приглашать тех, кто наверняка будет оскорблять или троллить / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Завтра в 21:00 на канале "Украина" стартует обновленное социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера". В этот раз известный журналист решил концентрироваться не только на конфликтах, но и на эмоциях украинцев.

Новая игра

Павильон накануне запуска нового проекта кишит специалистами — одни колдуют над камерами, другие заканчивают монтировать декорации, третьи проверяют звук. В бело-голубой студии, которая совсем скоро соберет политических тяжеловесов страны, часто звучит французская речь — над проектом среди прочих работает дюжина специалистов из Парижа.

"У нас достаточно большая команда: только в редакторском составе 8 человек, 15 камер, из которых три автоматизированные, 12 операторов, режиссеры, звукорежиссеры. Всего над созданием шоу трудится около 50 человек. Могу сказать, что у нас самая свежая, дорогая, современная студия", — объясняет нам Шустер.

Похоже, после почти трехлетнего простоя он стремится как можно быстрее вернуться в игру. И помочь с этим ему должны передовые технологии.

Спектр эмоций

На новом ток-шоу оппонентов поделят на две группы и рассадят друг напротив друга. У каждой из групп будет свой микрофон. Шустер понимает — в таком формате возможны конфликты, поэтому студия будет формироваться из людей, которые не оскорбляют оппонента, не троллят его, компетентны и равны по статусу. Но полностью уходить от конфликтов в студии автор передачи не намерен:

"Я не изобретаю колесо. Любое ток-шоу в любой стране мира на любом телевизионном канале построено на конфликте. И этот конфликт объясняет людям, проливает какой-то свет на то, что реально происходит. В данном случае истина в конфликте. Нет конфликта — нет шоу".

В работе с аудиторией в студии планируют использовать новейшие технологии. Как объяснил "Сегодня" Савик Шустер, у них есть команда социологов, которая будет отбирать людей по всей Украине. Запрос на определенные категории им будет поступать из Киева. Отбор планируют организовать таким образом, чтобы всего за четыре выпуска программы можно было охватить все социальные группы украинцев. Каждую передачу в студии будет сто представителей разных регионов.

Из традиционного: гости на специальных экранах будут отмечать, согласны они с точкой зрения того или иного гостя или несогласны. Но готовят канал "Украина" и автор передачи небольшую революцию в ток-шоу. Те же экраны, которые позволят гостям голосовать, будут считывать их эмоции.

"Идея в том, что люди, когда оценивают тот или иной аргумент, выдают холодную реакцию на происходящее. А то, что происходит у них внутри, по-настоящему, то, что они чувствуют, — это уже другое дело. К примеру, политик говорит о повышении цен на газ. И аудитория показывает, что с этим согласна. Но что люди чувствуют в этот момент? Страх, унижение? Благодаря современным технологиям у нас будет возможность считать то, что люди чувствуют в этот момент", — говорит Шустер.

По его словам, никто в мире еще не использовал настолько передовые технологии в ток-шоу, а ему с этим будут помогать доктора наук. Анализировать эмоции аудитории будет специальная команда, которую расположат здесь же, в студии. Напротив нее расположится другая команда, которая будет заниматься мониторингом соцсетей — по задумке, они будут отслеживать реакцию тех украинцев, которые хоть и не смотрят шоу, но реагируют на высказывания гостей новой "Свободы слова".

Первый старт

В качестве экспертов и основных спикеров Шустер, как и раньше, планирует приглашать политиков, лидеров общественного мнения и экспертов. Если же говорить о первом выпуске, то журналист пригласил на него лидеров всех фракций новой Верховной Рады.

"Мы приглашали лидеров партий, которые прошли в Раду. Согласился лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков, партии "Голос" Святослав Вакарчук, ОПЗЖ. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, к сожалению, не придет из-за трагедии (у Тимошенко внезапно скончалась двоюродная сестра. — Авт.). Вместо нее придет, думаю, ее заместитель Сергей Соболев. Также пригласили Петра Порошенко. Но пока не знаем, придет ли он", — резюмирует автор ток-шоу.

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