Сберечь наши наработки: Порошенко пожелал Зеленскому успеха в Брюсселе

По словам Порошенко, членство в НАТО – это безопасность и мир для Украины

Скрин с видео.

Бывший глава государства Петр Порошенко записал видеообращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Завтра состоится очень важное и символическое событие – первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС – Брюссель. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому что у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украина на самом деле пытались вернуть в Российскую империю", – заявил Порошенко.

По его словам, речь идет о том, "чтобы сохранить наши наработки: четыре союза Украины и ЕС – энергетический, цифровой, таможенный, а главное – подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз".

"Потому членство в НАТО – это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС – это соблюдение прав человека и благосостояние каждого украинца. И это основа программы партии "Европейская солидарность". Мы будем бороться за то, чтобы реализовать этот план", – отметил Порошенко и резюмировал: "Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украине, и ее президенту".

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Как стало известно из дипломатических источников, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.

Он, в частности, встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском.

Зеленский также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

Также замглавы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.

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