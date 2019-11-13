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Сближение Украины с ЕС и агрессия России: в Минске не хотят повторять "ошибок" Киева

13 ноября, 12:26

Минск намерен учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с Брюсселем

Владимир Макей. Фото: facebook.com/belarusmfa

Владимир Макей. Фото: facebook.com/belarusmfa

Ситуация в Украине, где Крым был оккупирован Россией, а на Донбассе продолжается российская агрессия, сегодня является негативным примером евроинтеграции. Об этом в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике", - сказал он.

По словам дипломата, Минск будет более осторожным во вопросах евроинтеграции.

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"Мы не хотим повторять "ошибок" Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности", – сказал он.

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Напомним, что ранее бывший представитель Украины при ЕС и экс-замглавы Администрации прездента Константин Елисеев объяснил "Сегодня", почему у Украины нет перспектив в европейской политике "Восточного партнерства", пока она согласовывает свои действия с Беларусью, Арменией и Азербайджаном.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Восточному партнерству 10 лет: как Украина предлагает улучшить эту европейскую политику" .

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