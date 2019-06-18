Оккупация Крыма: четверо российских моряков "сдали" себя фотографией в сети

Россияне признались в участии в захвате украинского полуострова

Фото: Getty Images

Стали известны имена российских моряков, которые принимали участие в оккупации Крыма. Свое участие в захвате украинского полуострова россияне выдали, опубликовав снимки в социальных сетях.

Как сообщили журналисты InformNapalm, в профиле моряка с малого противолодочного корабля (МПК) "Поворино" Айнура Салахова, 25.06.1992 года рождения, прописанного в Набережных Челнах. На его профиле нашли фотографию, на которой он с стоит со сослуживцами, и у всех – медали за оккупацию Крыма.

"Вижу медаль дали. Так, как-никак участники событий", – говорится в комментариях к фотографии.

Журналисты также выяснили имена всех военных, зафиксированных на этой фотографии: Ильназ Гильфанов, Айнур Салахов, Адель Сибгатуллин, Николай Боровик.

Ильназ Гильфанов, дата рождения – 30.03.1993 года. Уроженец Казани. В социальных сетях он проявлял осторожность и пытался не выкладывать доказательств участия в агрессии против Украины.

Еще один персонаж на фотографии – Адель Сибгатуллин, дата рождения – 30.12.1988 года, проживает в Казани, образование – Казанский федеральный университет.

Четвертый "медалист" на групповой фотографии – Николай Боровик. Дата рождения – 21.06.1995 года. Уроженец Ростова-на-Дону. Школу он окончил в 2013 году.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин считает, что включение Украины в список стран, в которые разрешены поставки автоматического стрелкового оружия, снимает все препятствия для получения оружия из Канады.

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