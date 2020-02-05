СБУ обыскивает офис телеканала "1+1" – нардеп

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве проводят обыск в здании, расположенном по адресу Куреневская, 18.
Как сообщил руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко, в офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".
А бывший руководитель проекта "Гроші", скандальный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский на своей странице в Telegram заявил: "Прямо сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 – идёт обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться коллегам-депутатам. И журналистам".
Сотрудники программы организовали стрим с места происшествия:
В то же время никаких официальных заявлений со стороны спецслужбы о причинах обыска и кого именно обыскивают, пока не последовало.
Журналисты программы вызвали полицию, чтобы заявить о препятствованию журналистской деятельности. По их словам, сбушники не пускали на рабочее место и толкали работников пера.
Сайт "Сегодня" следит за развитием ситуации.
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