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СБУ обыскивает офис телеканала "1+1" – нардеп

5 февраля, 18:18

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали"

/ Фото: Сегодня

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве проводят обыск в здании, расположенном по адресу Куреневская, 18.

Как сообщил руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко, в офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

А бывший руководитель проекта "Гроші", скандальный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский на своей странице в Telegram заявил: "Прямо сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 – идёт обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться коллегам-депутатам. И журналистам".

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Сотрудники программы организовали стрим с места происшествия:

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Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В то же время никаких официальных заявлений со стороны спецслужбы о причинах обыска и кого именно обыскивают, пока не последовало.

Журналисты программы вызвали полицию, чтобы заявить о препятствованию журналистской деятельности. По их словам, сбушники не пускали на рабочее место и толкали работников пера.

Сайт "Сегодня" следит за развитием ситуации.

Новость дополняется.

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1+1 СБУ телеканал обыск

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