СБУ устроила допрос Симоненко

Следователи Службы безопасности Украины допросили лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Уже допросили его в рамках производства, информация о котором была обнародована на сайте СБУ 8 мая", – сообщила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НАПК подало в суд на Симоненко

Напомним, 8 мая работники Службы безопасности Украины провели обыск у бывшего депутата Верховной Рады II-VII созывов, лидера запрещенной Компартии Украины Петра Симоненко и изъяли автоматические пистолет Стечкина и более сотни патронов.

Как сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, это было сделано в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ провела "удачные" обыски у руководства Компартии Украины. Правоохранители обнаружили агитматериалы с запрещенной символикой коммунистического режима, которые предполагалось распространить 9 мая.

Напомним, в 2015 году Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины, запретив деятельность Коммунистической партии Украины. Однако по факту партия продолжает работу — согласно законам деятельность партии может быть запрещена только после окончательного решения последнего апелляционного суда. Такого решения еще нет.