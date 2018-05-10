СБУ устроила допрос Симоненко
В СБУ прокомментировали допрос коммуниста Симоненко
Следователи Службы безопасности Украины допросили лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Уже допросили его в рамках производства, информация о котором была обнародована на сайте СБУ 8 мая", – сообщила она.
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Напомним, 8 мая работники Службы безопасности Украины провели обыск у бывшего депутата Верховной Рады II-VII созывов, лидера запрещенной Компартии Украины Петра Симоненко и изъяли автоматические пистолет Стечкина и более сотни патронов.
Как сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, это было сделано в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ провела "удачные" обыски у руководства Компартии Украины. Правоохранители обнаружили агитматериалы с запрещенной символикой коммунистического режима, которые предполагалось распространить 9 мая.
Напомним, в 2015 году Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины, запретив деятельность Коммунистической партии Украины. Однако по факту партия продолжает работу — согласно законам деятельность партии может быть запрещена только после окончательного решения последнего апелляционного суда. Такого решения еще нет.
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