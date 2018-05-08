Петру Симоненко грозит 15 лет тюрьмы: СБУ завела дело о госизмене и нашла пистолет

Работники Службы безопасности Украины провели обыск у бывшего депутата Верховной Рады II-VII созывов, лидера запрещенной Компартии Украины Петра Симоненко и изъяли автоматические пистолет Стечкина и более сотни патронов.

Как сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, это было сделано в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

Председатель СБУ Василий Грицак иронично отметил, что кремлевский вирус проплаченных "госпереворотов" в Украине нашел очередной "организм". Но, в отличие от предшественников, московские кураторы гранатомет Симоненко уже не доверили, ведь сами вполне осознают бутафорность очередного претендента на роль российской "Авроры" в Киеве.

Ранее сообщалось, что СБУ провела "удачные" обыски у руководства Компартии Украины. Правоохранители обнаружили агитматериалы с запрещенной символикой коммунистического режима, которые предполагалось распространить 9 мая.

Также напомним, что правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций

Ч. 1 ст. 109 УК Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

А преступление, классифицируемое ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины) наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.