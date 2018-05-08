СБУ провела "удачные" обыски у руководства компартии Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей компартии Украины в рамках уголовного производства по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены (ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины), передает пресс-центр СБУ.

"В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти", – заявили в украинской спецслужбе.

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Как сообщается, следствие также получило информацию о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины. Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей компартии.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений", – сообщили в СБУ.

Напомним, в Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который будет отмечаться 9 мая, к обеспечению правопорядка будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей. Кроме того, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

В свою очередь, украинские военные предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко".

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.