Сделать русский язык региональным: как отреагировали в "Слуге народа"

Дмитрий Разумков считает cлова главы Офиса Президента Андрея Богдана его личным мнением

Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Возможность предоставления русскому языку статуса регионального в Луганской и Донецкой областях не является официальной позицией команды президента Владимира Зеленского либо партии "Слуга народа".

Об этом заявил лидер политсилы Дмитрий Разумков, комментируя недавнее выступление главы Офиса Президента Андрея Богдана.

"Это позиция Андрея Богдана, который ее озвучил, – он является членом нашей команды, он является главой Офиса Президента, – и на сегодняшний момент это позиция Андрея", – отметил Разумков на пресс-конференции 3 июля.

Он назвал проблематичной реализация вынесения языкового вопроса на референдум, так как для этого необходимо принимать соответствующую законодательную базу.

Дмитрий Разумков напомнил о том, что единственным государственным языком в Украине является украинский и что эту позицию президент Владимир Зеленский озвучивал в течение всей избирательной кампании.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал заявление Богдана о том, что русский может получить статус регионального языка на Донбассе.

Как мы уже писали, в октябре прошлого года депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

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