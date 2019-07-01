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Андрей Богдан не против регионального статуса русского языка на Донбассе

1 июля, 10:29

Глава Офиса президента Украины против второго государственного языка в стране

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Глава Офиса президента Андрей Богдан не против регионального статуса русского языка на Донбассе. Однако, Богдан против второго государственного языка, передает РБК-Украина.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал он.

На вопрос о том, не проще ли сделать русский вторым государственным, Богдан ответил "нет".

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", – сказал он.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но изменения в "языковой" закон не исключены.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сказал он.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.


Также новости "Сегодня" сообщали, что правительство приняло новые правила украинского правописания. В принятом постановлении заявили о необходимости обеспечения положений о государственном статусе украинского языка. Читайте подробней, что нужно знать о новом украинском правописании.

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Тег Донбасс, украинский язык, русский язык, Богдан

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