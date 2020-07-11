Сделать территории вечной проблемой Украины: эксперт о планах России по Донбассу

Если Украина пойдет на решительные шаги в решении конфликта на Донбассе, Москва выступит с ответными мерами, и страна должна быть к ним готова. Такое мнение в интервью сайту "Сегодня" высказала эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елена Снигирь.

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Комментируя возможность пересмотра Минских договоренностей, Снигирь предположила, что Россия может использовать такое событие, чтобы посадить за стол переговоров именно Украину и боевиков. Ключевая задача Кремля, по мнению эксперта, сделать территорию Донбасса "вечной проблемой для Украины".

"У России больше поле для маневра в различных ситуациях. Гипотетически, если Украина заявляет о пересмотре "Минска", Россия в ответ может сделать очередной шаг к интеграции этих территорий в российскую социально-экономическую плоскость. Я не говорю, что Россия заявит об интеграции этих территорий. Они этого не делают даже с Абхазией и Южной Осетией, де-факто интегрируя их в Россию. В случае с Донбассом Россия заявляет, что это – украинские территории. Но если Украина решится на какой-то более смелый шаг, нарушив статус-кво, то, очевидно, Россия может сделать что-то в ответ, и мы должны быть к этому готовы. Паспортизация уже была, рубль там ходит...Сценарий аннексии Москва запускать не будет, потому что это означало бы, что она возьмет на себя новые огромные экономические и политические обязательства. Ей это сейчас не нужно. Россия хочет сделать эти территории вечной проблемой для Украины", – говорит эксперт.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", несколько раундов переговоров политических советников лидеров "нормандского формата" 12 июня в Париже и 3 июля в Берлине сдвигов по Донбассу не принесли. По информации немецких СМИ, именно на встрече в Германии Москва фактически выдвинула Украине ультиматум – до 6 июля на заседании ТКГ в Минске представить проект изменений в украинскую Конституцию, которые бы предусматривали особый статус Донбасса.

Вечером 8 июля скандал вспыхнул на фоне высказывания представителя России в ТКГ Бориса Грызлова о "создании в Украине еще двух государств". В интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Грызлов, сделав такое заявление, "пустився берега". МИД уже направил письма министрам иностранных дел "нормандского формата" о недопустимости подобных высказываний.

Напомним, в первом посткарантинном интервью российскому федеральному телеканалу Владимир Путин впервые заговорил о территориальных претензиях к странам бывшего советского лагеря:

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