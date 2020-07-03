Урегулирование на Донбассе: СМИ сообщили о новых требованиях Кремля

Россияне подготовили документ с очередными требованиями для прекращения войны на востоке Украины

Россия продолжает требовать от Украины закрепить в Конституции особый статус Донбасса – соответствующие правки Кремль требует представить уже к концу недели.

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Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel, журналистам которого лондонский Dossier Centre передал неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", которая проходит 3 июля в Берлине.

Так, позиция России включает скорейшую юридическую реорганизацию временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей – то есть, законодательного закрепления их особого статуса. В связи с этим в Кремле хотят, чтобы проект соответствующих изменений в Конституцию был представлен в Трехсторонней контактной группе в Минске уже 6 июля.

Москва также настаивает на имплементации в украинское законодательство одобренной в прошлом году Киевом "формулы Штайнмайера", которая включает предоставление особого статуса Донбассу после свободных и справедливых выборов.

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Еще одно требование России – предоставление Киевом к 6 июля списка для очередного обмена пленными.

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Напомним, ранее в этом году На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске было принято решение о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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