Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Урегулирование на Донбассе: СМИ сообщили о новых требованиях Кремля

3 июля, 14:49

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Россияне подготовили документ с очередными требованиями для прекращения войны на востоке Украины

Россия продолжает требовать от Украины закрепить в Конституции особый статус Донбасса – соответствующие правки Кремль требует представить уже к концу недели.

Реклама

Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel, журналистам которого лондонский Dossier Centre передал неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", которая проходит 3 июля в Берлине.

Так, позиция России включает скорейшую юридическую реорганизацию временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей – то есть, законодательного закрепления их особого статуса. В связи с этим в Кремле хотят, чтобы проект соответствующих изменений в Конституцию был представлен в Трехсторонней контактной группе в Минске уже 6 июля.

Москва также настаивает на имплементации в украинское законодательство одобренной в прошлом году Киевом "формулы Штайнмайера", которая включает предоставление особого статуса Донбассу после свободных и справедливых выборов.

В тренде
Воровали на оборонных заказах: СБУ разоблачила миллионные хищения в Житомире

Еще одно требование России – предоставление Киевом к 6 июля списка для очередного обмена пленными.

Реклама

Напомним, ранее в этом году На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске было принято решение о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Конституция Донбасс особый статус особый статус Донбасса мирное регулирование нормандский формат война на Донбассе

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видеоДонбасс
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по Донбассу
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс
В приоритете безработные и нарушители: в
В приоритете безработные и нарушители: в "Л/ДНР" нехватка боевиковДонбасс
Главарь
Главарь "ДНР" Пушилин живет в шикарном особняке, который "отжали" боевики (фото)Донбасс
РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковать
РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковатьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять