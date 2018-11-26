Сдержанная симпатия: эксперт оценил отношение Совбеза ООН к введению военного положения
Как отмечает эксперт, Украина должна отстаивать исключительно свои интересы
На Совете безопасности ООН большинство стран симпатизировали Украине, но при этом, скорее всего, удержались от ярких комментариев, чтобы не допустить эскалации конфликта. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.
"Большинство стран симпатизировали Украине. За исключением, конечно же, России и, может быть, Китая. Все они будут достаточно сдержаны. Как правило, члены Совбеза видят свое предназначение в том, чтобы не обеспечивать дальнейшую эскалацию конфликта, поэтому избегают однозначно становиться на чью-то позицию. Более благоприятной и однозначной была позиция, как и предполагалось, Великобритании, США", – считает Яременко.
При этом, несмотря на мнения, по словам эксперта, Украина должна отстаивать исключительно свои интересы.
"У Украины есть свои потребности и интересы. Но каждая дипломатия должна видеть свои границы и пределы своих союзников, анализировать, что говорят враги и друзья, но руководствоваться исключительно собственными интересами", – добавляет он.
Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили три украинских моряка. Также был и захват трех кораблей – 23 моряка в заложниках.
В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.
В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.
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