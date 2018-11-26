Сдержанная симпатия: эксперт оценил отношение Совбеза ООН к введению военного положения

На Совете безопасности ООН большинство стран симпатизировали Украине, но при этом, скорее всего, удержались от ярких комментариев, чтобы не допустить эскалации конфликта. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

"Большинство стран симпатизировали Украине. За исключением, конечно же, России и, может быть, Китая. Все они будут достаточно сдержаны. Как правило, члены Совбеза видят свое предназначение в том, чтобы не обеспечивать дальнейшую эскалацию конфликта, поэтому избегают однозначно становиться на чью-то позицию. Более благоприятной и однозначной была позиция, как и предполагалось, Великобритании, США", – считает Яременко.

При этом, несмотря на мнения, по словам эксперта, Украина должна отстаивать исключительно свои интересы.

"У Украины есть свои потребности и интересы. Но каждая дипломатия должна видеть свои границы и пределы своих союзников, анализировать, что говорят враги и друзья, но руководствоваться исключительно собственными интересами", – добавляет он.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили три украинских моряка. Также был и захват трех кораблей – 23 моряка в заложниках.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.