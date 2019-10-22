Сенцов планирует создать общественную организацию

По словам режиссера, у него сейчас открылось «широкое окно возможностей»

Олег Сенцов. Фото ОПЕНГРАФ.

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил о планах создать общественную организацию. Об этом он сообщил на вручении премии Ukrainian ID Awards, сообщает "Крым. Реалии".

"Сейчас открылось широкое окно возможностей. Меня везде приглашают, я всем интересен. Но это не долго будет продолжатся. Полгода максимум. Потом это уже все уменьшится, закроется и всем надоем. Поэтому я принял решение о создании общественной организации, которая будет занимается большим спектром общественной работы: правозащитной, культурной", – рассказал Сенцов.

Реклама

Также режиссер сообщил о намерении создать отдельный фонд для финансирования этой организации.

В тренде КВНщик займется реинтеграцией Донбасса: биография Сергея Сивохо

Ранее мы сообщали, что Сенцов передал французскому президенту Эммануэлю Макрону список с именами украинцев, которые остаются узниками Кремля. Это он сделал в ходе получасовой встречи, которая состоялась во время осенней сессии ПАСЕ 1 октября.

Напомним, что Олег Сенцов лично посетит церемонию вручения ему высочайшей правозащитной награды – премии Сахарова, которая состоится 22 октября во время сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама