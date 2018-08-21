Сенцов голодает уже 100 дней: Киев обратился к Западу и России

Сегодня, 10:05

Жизни украинца грозит опасность, а Кремль продолжает его незаконно удерживать

Олег Сенцов. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Олег Сенцов. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Сегодня исполняется 100 дней с момента начала голодовки украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживает Россия.

Министерство иностранных дел обратилось к международному сообществу с просьбой и выступило с требованием к России.

"100 дней голодает Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – высшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега. Обращаемся к нашим партнерам и международным организациям усилить давление на РФ для освобождения Сенцова и украинских политзаключенных в РФ", – написала в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.

1534834855.971

Напомним, ранее Сенцов отказался просить о помиловании, а его отказ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получали просьбы украинца о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно.

В вою очередь на днях в США сделали заявление по освобождению Сенцова. Американцы поддержали призыв Организации Объединенных Наций к властям России о немедленном освобождении незаконно осужденного политзаключенного.

Кроме того, 19 августа в Москве и Питере прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля. Активисты вышли с украинскими и крымскотатарскими флагами и плакатами. На одном из них отмечено, что "спаси Сенцова значит – освободить украинских заложников из "списка Сенцова".
Россия, мид, Сенцов, Беца

Вы сейчас просматриваете новость "Сенцов голодает уже 100 дней: Киев обратился к Западу и России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook

Путина в Германии встретили митингом в защиту Сенцова

18 Августа, 19:44

Сам президент РФ по дороге в ФРГ посетил свадьбу, на которой презентовал молодоженам самовар

Политика

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Замглавы МИД Италии и РФ обсудили состояние Сенцова

18 Августа, 00:44

Грушко заверил замсекретаря Пикки в том, что состояние здоровья украинского кинорежиссера, объявившего голодовку, постоянно контролируется
Загрузка...

Украина

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Акции в поддержку Сенцова пройдут у посольств РФ в Киеве и Лондоне

17 Августа, 21:04

Акция "Солидарность с Олегом Сенцовым" станет частью международной инициативы, отметили организаторы

Политика

Олег Сенцов. Фото: из открытых источников

ООН обратилась к России из-за Сенцова

16 Августа, 18:11

Эксперты обеспокоены физическим и моральным состоянием режиссера
Загрузка...