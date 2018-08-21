Сенцов голодает уже 100 дней: Киев обратился к Западу и России

Сегодня исполняется 100 дней с момента начала голодовки украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживает Россия.

Министерство иностранных дел обратилось к международному сообществу с просьбой и выступило с требованием к России.

"100 дней голодает Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – высшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега. Обращаемся к нашим партнерам и международным организациям усилить давление на РФ для освобождения Сенцова и украинских политзаключенных в РФ", – написала в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить о помиловании, а его отказ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получали просьбы украинца о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно.

В вою очередь на днях в США сделали заявление по освобождению Сенцова. Американцы поддержали призыв Организации Объединенных Наций к властям России о немедленном освобождении незаконно осужденного политзаключенного.

Кроме того, 19 августа в Москве и Питере прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля. Активисты вышли с украинскими и крымскотатарскими флагами и плакатами. На одном из них отмечено, что "спаси Сенцова значит – освободить украинских заложников из "списка Сенцова".