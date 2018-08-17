В США сделали заявление по освобождению Сенцова

Сегодня, 16:35

Вашингтон призывает российские власти срочно освободить режиссера без всяких условий

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине поддержали призыв Организации Объединенных Наций к властям России о немедленном освобождении незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова без всяких условий. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Солидарны с экспертами ООН: "Жизнь Сенцова под неизбежной угрозой. Его голодовка началась после судебного процесса и приговора, которые не соответствуют стандартам международного права. Мы призываем российские власти срочно освободить его без всяких условий", – заявили американские дипломаты.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, не будет просить помилования у президента РФ Владимира Путина. 

"Олег не будет просить помилования у Путина... Сенцова однозначно используют как товар, идут торги. И я пока не знаю, чем это закончится, но печально, конечно", – рассказала Каплан.

Как сообщалось, в Кремле прокомментировали "отказ в помиловании" Сенцову.

Ранее Администрация президента РФ в ответе на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании отметила, что в соответствии с законом такая просьба должна поступить от него самого.
Россия, США, Сенцов

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Источник:

УНИАН

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