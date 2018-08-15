В Кремле прокомментировали "отказ в помиловании" Сенцову

Сегодня, 13:02

Песков заявил, что для помилования Сенцов должен сам обратиться к российском президенту

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК &quot;Украина&quot;
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

В Кремле не получали просьбы режиссера Олега Сенцова о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании", - сказал он журналистам.

Ранее Администрация президента РФ в ответе на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании отметила, что в соответствии с законом такая просьба должна поступить от него самого.

Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

Отметим, что бывшую военнопленную, а ныне депутата Верховной Рады Надежду Савченко Путин помиловал без ее личного ходатайства. Об освобождении Савченко просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, именно в их убийстве обвиняли Савченко.

Кроме того, перед освобождением Савченко Путина об ее обмене просили жены двух ГРУшников — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, на которых обменяли украинку.

Как сообщалось, 9 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили прошение от матери осужденного Сенцова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пообещал в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление Елисейского дворца.

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сенцова по телефону в пятницу, отмечает агентство. 

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Уже в четверг, 9 августа, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщилачто у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
Россия, помилование, песков, Сенцов

Вы сейчас просматриваете новость "В Кремле прокомментировали "отказ в помиловании" Сенцову". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Олег Сенцов. Фото: Facebook

"Сценарий медленного убийства Сенцова": Геращенко напомнила Кремлю об освобождении Савченко

Сегодня, 09:03

Кремлевский сценарий помог летчице выйти на свободу, уверена Геращенко

Политика

Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

У Путина ответили на прошение матери Сенцова о его помиловании

Сегодня, 00:06

Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются
Загрузка...

Украина

Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Правозащитница встретилась с Сенцовым: что известно о состоянии узника Кремля

Вчера, 17:52

Светова рассказала, что Сенцов над ней посмеивался и, в целом, настроен позитивно, хотя и сильно ослабел

Россия

Фото: AFP

В колонию к Сенцову пустят правозащитницу

Вчера, 12:43

Глава Совета по правам человека при президенте РФ сообщил, что ФСИН дала разрешение на посещение колонии в Лабытнанги, где держат узника Кремля

Украина

Тюрьма. За время голодовки у Олега Сенцова было уже три кризиса. Фото: AFP

Более 90 дней протеста Олега Сенцова: отказ от исповеди и режиссура из тюрьмы

13 Августа, 14:40

Наш режиссер слаб, но продолжает заниматься творчеством

Политика

Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле отреагировали на ситуацию по "освобождению" Сенцова

13 Августа, 13:09

Песков заявил, что ему пока нечего сказать по вопросу освобождения Сенцова

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Геращенко об освобождении узников Кремля: "Мы имеем дело с империей лжи"

12 Августа, 16:33

Тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации

Политика

Фото: AFP

Сестра Сенцова: Не выдавайте никакой информации, пока Олег не покинет Россию

12 Августа, 15:07

Для нее последняя "ночь была ужасна"

Россия

Олег Сенцов. Фото из открытых источников

Судьба Сенцова: журналисты заявили об его освобождении, тюремщики все опровергли

12 Августа, 09:22

Политзаключенный продолжает голодовку и находится в колонии

США

Олег Сенцов. Фото: AFP

Белый дом должен требовать у РФ освобождения Сенцова – петиция американцев

11 Августа, 18:30

Петицию должны подписать 100 тысяч человек до 8 сентября, чтобы администрация США сделала официальное заявление об освобождении политзаключенного
Загрузка...