В Кремле прокомментировали "отказ в помиловании" Сенцову

Песков заявил, что для помилования Сенцов должен сам обратиться к российском президенту

В Кремле не получали просьбы режиссера Олега Сенцова о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании", - сказал он журналистам.

Ранее Администрация президента РФ в ответе на прошение матери Олега Сенцова о его помиловании отметила, что в соответствии с законом такая просьба должна поступить от него самого.

Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

Отметим, что бывшую военнопленную, а ныне депутата Верховной Рады Надежду Савченко Путин помиловал без ее личного ходатайства. Об освобождении Савченко просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, именно в их убийстве обвиняли Савченко.

Кроме того, перед освобождением Савченко Путина об ее обмене просили жены двух ГРУшников — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, на которых обменяли украинку.

Как сообщалось, 9 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации получили прошение от матери осужденного Сенцова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пообещал в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление Елисейского дворца.

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сенцова по телефону в пятницу, отмечает агентство.

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Уже в четверг, 9 августа, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.