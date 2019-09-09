"Спасибо, сынок, что живой": мама Сенцова приехала из Крыма в Киев – видео

Людмила Сенцова. Фото: krymr.com

Мама освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова Людмила Сенцова приехала из аннексированного Крыма в Киев, чтобы увидеться с сыном.

На вопрос журналистов телеканала, что она скажет сыну, когда увидит его, женщина ответила: "Скажу: спасибо сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо".

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Вместе с Людмилой Сенцовой приехал сын освобожденного режиссера Владислав. "Я папу сразу узнал и все, вчера (7 сентября – Ред.) по телевизору, с моей сестрой Алиной Сенцовой. Он жал руку Зеленскому – президенту Украины", – поделился он.

Напомним, после масштабного обмена пленными, в результате которого 35 украинцев вернулись на Родину, один из освобожденных – режиссер Олег Сенцов – поблагодарил украинцев за поддержку и выразил надежду на возвращение домой всех узников Кремля.

Также, прибыв в "Борисполь", Олег Сенцов позвонил маме, которая живет в Крыму. Мама освобожденного украинца в это время наблюдала за прилетом освобожденных украинцев по телевизору и видела, что Олег уже находится в "Борисполе". Услышав в телефоне голос сына, она не смогла сдержать слез.

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