Сенцов назвал главную проблему России

Олег Сенцов / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Бывший российский политзаключенный Олег Сенцов назвал главную проблему РФ.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Самая главная проблема нынешней России – не то, что там политическая система неправильная или экономика зашла в тупик, а то, что очень сильно деградировало общество", – считает Сенцов.

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"Там руководство и многие люди мечтают вернуться в Советский Союз. Имперские амбиции руководят даже простыми людьми, у которых нет ничего. Которые ведут образ жизни полубомжей, грубо говоря, радуются Крыму, радуются противостоянию с Америкой. Их жизнь никак не улучшается, но они радуются, что "мы Америке утерли нос, и Европе утерли". Мочим украинцев в Донбассе, как хорошо, как здорово!", – заметил он.

"Я не знаю, что они будут с этим делать, потому что тупик развития общества очень страшный. Политическая система может смениться и за день, и за два. Я помню, как развалился Советский Союз за три дня. Я помню, как пал Янукович за три месяца. Путинский режим тоже рано или поздно падет, а сознание людей изменить будет очень трудно. Сейчас в России оно находится в состоянии морального тупика", – резюмировал украинский режиссер.

В тренде Брат Панова рассказал, сколько денег родственники кремлевских узников тратят на адвокатов

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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