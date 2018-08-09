Состояние Сенцова ухудшается: появилась реакция ОБСЕ

Сегодня, 17:40

Арлем Дезир призывает российские власти освободить украинского режиссера

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК &quot;Украина&quot;
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом Дезир написал в Twitter.

"Очень обеспокоен из-за ухудшения здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв к его освобождению – немедленному", – написал он.

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Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
Россия, обсе, голодовка, Сенцов

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"Сегодня"

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