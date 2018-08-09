Состояние Сенцова ухудшается: появилась реакция ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом Дезир написал в Twitter.

"Очень обеспокоен из-за ухудшения здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв к его освобождению – немедленному", – написал он.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.